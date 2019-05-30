Acun Ilıcalı ile Mesut Özil komşu oldu (Evlerin maliyeti)
DHA
Mesut Özil ile Acun Ilıcalı Çeşme-Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil birer süper lüks villa yaptırdı. Komşu olan ikilinin inşaatları sona erdi. 7 Haziran'da Amine Gülşe ile evlenecek olan Özil'in balayını 10 milyon TL'ye tamamlanan bu villada yapması bekleniyor.
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1Futbol kariyerine Arsenal'de devam eden Mesut Özil, geçen yıl Acun Ilıcalı ile birlikte, Çeşme-Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil, birer süper lüks villa yaptırdı.
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2Geçen yıl başlayan inşaatlar tamamlandı. Özil'in kendi alanı olan 2 parselde ve 3 bin 500 metrekare arazinde yaptırdığı 2 katlı villası, 10 milyon liraya tamamlandı. Ilıcalı'nın tek parselde yapılan villasının inşaatı da sona erdi.
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3Amine Gülşe ile İstanbul'da dünyaevine girecek olan Özil, 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı'ya bu kez balayı için gelecek.
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4Öte yandan Özil'in Alaçatı'nın merkezindeki Değirmen Dağı Mevkisi'nde bulunan villasının içinde ve dışında kendi zevkine göre oluşturduğu yaşam alanları dikkat çekti.
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5Özil'in, kumdan mini futbol ve voleybol sahası yaptırdığı, bu alanın etrafını ağlarla çevirdiği görüldü.
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6Bugünkü değerinin 15 milyon TL olduğu belirtilen villanın inşaatında tarihi mezarların korunması için '1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alındığı da aktarıldı.