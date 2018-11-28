Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın velayet davası (Subaşı'ndan açıklama)

1 Hürriyet'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa’nın velayetinin babasına verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa’nın velayetini Acun Ilıcalı’ya verdi.

2 Karar sonrası Subaşı sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Biz Acun bey ile evliliğimizi iki medeni insan olarak noktaladık. Bundan sonra kızımız Melisa'nın iyiliği için her zaman annesi ve babası olarak görevlerimizi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 14 aylık evliliklerini Silivri'de sonlandıran Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıkmıştı.

4 Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre; Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında olumsuz yönde kesinlikle açıklamada bulunmayacak.

5 Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak.

6 Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak.

7 Subaşı şu an oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek.

8 Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek.

9 29 yaşındaki Subaşı evlenirse, 115 bin TL nafakası kesilecek.