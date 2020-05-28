Acun Ilıcalı: Nusret'in etlerini çok özledim

Acun Ilıcalı Kral FM'de Mehmet'in Gezegeni'ne konuk oldu. Nusret Gökçe de canlı yayına katılarak Ilıcalı ve Gezegen Mehmet'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Ilıcalı ise Nusret'in hayatında çok önemli bir yeri olduğunu Nusret'in şu anki başarısının tesadüf olmadığını dişi ve tırnağı ile buralara geldiğini, hayatının bir kitaba ve filme konu olabileceğini söyledi. Ilıcalı, Erzurum yemeklerini ve Nusret'in yaptığı etleri çok özlediğini de sözlerine ekledi.

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28.05.2020 - 10:10

Acun Ilıcalı, Kral FM canlı yayınında Mehmet'in Gezegeni'nin konuğu oldu. Canlı yayında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, gelecek projelerinden, hedeflerine, güncel konulara kadar tüm soruları yanıtladı.







Ilıcalı, gelecek hedeflerinin arasında dijital medyada da yer almak olduğunu, hayatında her zaman kısa hedefler seçtiğni söyledi. Aklında hiç bir televizyon kanalı almak olmadığını da belirten Ilıcalı, zirvede yer alan bir prodüksiyon şirketi olmak istediklerini belirtti.







Ilıcalı, canlı yayında virüs hakkında ki düşüncelerini ve ülkemizin bu salgın durumuyla çok başarılı bir şekilde mücadele ettiğini paylaştı. Ilıcalı, "Corona virüsün bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Şimdi de çabuk toparlanıyor gibi durum ama bunu da tahmin etmedik. İki tahminde de yanıldığımız için şimde de hiç bir şey eskisi gibi olmayacak demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Belli bir sürenin toparlanma süreci olacağı bir gerçek. Bu hastalığın sonbaharda tekrar gelip gelmeyeceği durumu var beni bu korkutuyor. Eğer bu olmaz ise aralık ayı her şeyin eskiye döneceği zaman olabilir. Sağlık bizim için en önemli konu olmalı. Bu konuda asla taviz verilmemeli. Ancak sağlığın içerisinde aç insanların karını doyurması da var. Aç insanın karnını doyurması da sağlık olayına giriyor.Vatandaşlarımızın böyle bir riske girmesinin de önüne geçilmesi şart.Koronavirüs davasında Türkiye tarih yazdık. Sağlık bakanımız evimizin babası oldu resmen. Ülke olarak zor zamanlarda birbirimize kenetlememiz çok güzel. Bu salgın olayında da aynısını yaşadık. Kriz anında birbirimize çok güzel sarılıp bağlanıyoruz. Bir çok ülke de yağmalar, sokağa çıkma yasağına karşı çıkmalar yaşandı. Bizim ülkemizde böyle olaylar hiç olmadı. Hepimiz bir olduk" dedi.

Nusret Gökçe'de canlı yayına katılarak Ilıcalı ve Gezegen Mehmet'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.Nusret Gökçe, "Acun abi Türkiye'nin bir değeri. O da sıfırdan başlamış dünya rekorları kıran Acun abimiz var" dedi.







Gökçe, canlı yayında Gezegen Mehmet için de şu sözlerle bahsetti: "Sende bu ülkenin bir değerisin, sende sıfırdan başlayıp buraya gelmiş başarı öyküsüsün.Ben senin radyonu 20 sene önce dinlerdim, hala da dinliyorum"







Ilıcalı ise Nusret'in hayatında çok önemli bir yeri olduğunu Nusret'in şuan ki başarısının tesadüf olmadığını dişi ve tırnağı ile buralara geldiğini, hayatının bir kitaba ve filme konu olabileceğini söyledi. Acun Ilıcalı, Erzurum yemeklerini ve Nusret'in yaptığı etleri çok özlediğini de sözlerine ekledi.

Ilıcalı gelecek planları içerisinde siyaset olmadığı da canlı yayında Gezegen Mehmet ile paylaştı. Ilıcalı gelecek planlarının içerisinde kesinlikle siyaset olmadığını söyledi.

Ilıcalı, virüs önemleri kapsamında Survivor yarışmasının çekimleri nedeniyle Türkiye'de bulunan kızlarını göremediğini ve onları çok özlediğini söyledi. Bir iki gün sonra ülkeye döneceğini söyleyen Ilıcalı kızları hakkında da özel açıklamalar yaptı. Ilıcalı; "Karakter olarak hepsi benden bir şeyler almış. Leyla aykırılığımı, Yasemin sakinliğimi ve çocukken uslu oluşumu almış. Büyük kızım Banu ise ilk göz ağrım. Bir kez bile ağlamadı. Şımarıklık nedir bilmedi" sözlerini dile getirdi.

Ilıcalı canlı yayında "Acun Ilıcalı Kürtçe'ye karşı, TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan iddialara açıklık getirerek şunları söyledi: Fitne çıkarmak isteyen birileri anca bu söylemleri çıkarabilir. Çünkü bununla ilgili elinizde ne var deseler kimsenin bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum







Ilıcalı, hayatı boyunca hiç kimseyi din,dil ya da ırk ile ilgili dışladığını, öyle bir tepkisi olsa zaten yarışmalarında böyle bir ayrım yapacağını söyleyen Ilıcalı konu hakkında şöyle devam etti: "Son yarışmamızda bir yarışmacımız canlı yayında annesine Kürtçe bir şarkı söylemek istediğini söyledi. Ben de 'tabii ki' dedim. Şimdi böyle bir iddia hala varsa o zaman ne düşüneceğiz bizi birbirimize düşürmek isteyen,hainler, provakatörtler her zaman bunu yapacaklar, yapmaya devam edecekler. Bizim ne seyircimiz, ne dostlarım ne de arkadaşlarım böyle bir oyuna zaten gelmez, böyle bir idda da bulunmak tek kelimeyle şerefsizliktir"