Acun Ilıcalı, Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti
Acun Ilıcalı iki senedir Çeşme'de ağırladığı ve ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti.
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1Acun Ilıcalı, kısa süre önce 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la geçtiğimiz hafta Çeşme’de bir araya geldi.
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2Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atmayı kararlaştıran ikili, yaklaşık 1 saat görüştü.
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3Salinas ve ailesini evinde ağırlayan Acun Ilıcalı bugün buluşma fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve Ricardo Salinas'ı İstanbul'a davet etti.
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4"Sevgili Ricardo, seni ve aileni Çeşme’de ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Türkiye’ye olan sevginiz ve ilginiz beni çok mutlu ediyor.
En kısa zamanda İstanbul’da görüşmek üzere.. "
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562 yaşındaki Salinas’ın önümüzdeki günlerde yatıyla İstanbul'a gelmesi bekleniyor....
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Salinas'ı geçen yıl da Çeşme'de ağırlayan Acun Ilıcalı daha sonra "Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz" diyerek 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya'nın üreteceğini duyurmuştu.