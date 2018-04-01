Acun Ilıcalı: Şeyma'nın suçu yok

Ilıcalı, eşi Subaşı’yı şöyle anlattı:

“Şeyma tahmin edemeyeceğin derecede dürüst, içi dışı bir, özü sözü bir olan bir insandır. Bundan dolayı da hatalarını direkt olarak halka sunar. Bu kadar için dışın birse ve hiçbir zaman muhakeme yapmazsan, hata yaptığın anda bunu tüm Türkiye öğrenir. O yüzden hepimiz Şeyma’nın hatalarını görüyoruz. Ama mühim olan ne biliyor musun? Masumiyet. Hatada kötü bir niyet yok. Normal genç kadın hataları. Yanlış bir cümle ya da hatalı bir şey söyler, bir konuda yanlış fikir verebilir ya da bazı konularda bilgisi eksik olabilir vs. Bunlar olabilir. Şeyma’da seni yakalayan şey ne dersen, olağanüstü dürüsttür. Yalanın y’sini bilmez. İçi dışı bu kadar bir olan insan çok nadirdir. Beni buradan yakaladı.”