Acun Ilıcalı Survivor 2019'un konseptini açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un merakla beklenen konseptini açıkladı. Ilıcalı şubat ayında ekranda olması beklenen Survivor 2019'un Türkiye-Yunanistan takımlarından oluşacağını dile getirdi. Ilıcalı yarışmanın iki ülkede aynı anda yayınlanacağını da ifade etti.
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un Türkiye Yunanistan takımları arasında olacağını ifade etti.
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Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre; Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan takımları tamamen yeni yarışmacılardan oluşacak.
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Ilıcalı'nın Survivor 2019 hakkında şu bilgileri verdi: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak."
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"Ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak"
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"Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına"
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"Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'dan da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Macaristan'da Exathlon'a başlıyoruz. Meksika'da şu anda yayındayız. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor"