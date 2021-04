Herkes Survivor All Star 2022 'nin yarışmacılarının kimler olacağını merak ederken Acun Ilıcalı' dan açıklama geldi. Survivor Panorama programında konuşan Ilıcalı, Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa erken girsin. Survivor All Star ünlüler ve Survivor All Star gönüllüler olacak" dedi.