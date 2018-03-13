Acun Ilıcalı: Survivor All Star'a 1 kişi daha katılacak (Survivor Panorama)

1 Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da Survivor 2018 ile ilgili merak edilenleri anlattı, sorulara cevap verdi. İşte Ilıcalı'nın açıklamalarından satırbaşları:



- All Star Takımı'na Ecem'in yerine gelecek 1 kişi teknik problemlerden dolayı aramıza katılamadı. Survivaor All Star kadrosuna 1 kişi daha katılacak.

2 - Ben hiç bir kadın yarışmacının Survivor'ı kazanma ihtimalini bu kadar yüksek görmedim. Bu Survivor'da kadın şampiyon çıkma ihtimali yüksek.

3 Asıl Survivor biraz daha ileride başlayacak. Artık o kadar kazanma ihtimali olan arkadaşlar olacak ki, 'Acaba kazanır mı?' dediğimiz isimler Mayıs ayında elenecek.

4 Benim şampiyonluk için erkeklerde 4, kadınlarda da 4, toplam 8 favori yarışmacım var.

5 Fazla yıldızın olduğu yerde her zaman problem olmuştur. Benim hayatımda gördüğüm en değişik 3-4 karakterden biri Nagihan. Bir işi bu kadar iyi yapıp da bu kadar zengin karaktere sahip olan birini görmedim. Tamamen içinden gelenlerle hareket eden biri olduğu için ne zaman ne diyeceğini bilemezsiniz.

6 Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun sakatlıktan sonra form durumuyla ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili soruya Ilıcalı "Benim tanıdığım Hakan 1 hafta içinde toparlar" dedi.

7 Ilıcalı Nagihan dışında Gönüllüler Takımı'na geçmek isteyen diğer ismi açıklamayacağını söyledi.