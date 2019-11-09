Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak ikinci ismi açıkladı: Uğur Pektaş

HAZER AMANİ MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILDI?

Sıla ile ne yaşayacak da Masterchef'ten ayrılsın. Ben hata yapan bir insanım. Bu yüzden hata yapan insanlara karşı toleransım hep çok daha fazladır. Özel hatayla ilgili bir hata da yok. Özel hayatla ilgili bir şey olup, benim bu konuya müdahil olmam gibi bir durum bana göre şeyler değil. Taze kan istiyoruz hep.