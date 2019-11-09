Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak ikinci ismi açıkladı: Uğur Pektaş

"BOTOKS YAPTIRMADIM"
Acun Ilıcalı katıldığı bir canlı yayında özel hayatından projelerine kadar birçok konu hakkında bilgi paylaştı. İşte Ilıcalı'nın açıklamalarından satırbaşları:
Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum. Botoks da yaptırmıyorum, bir şey de yaptırmıyorum. Bu bizim ailenin genleri olabilir. Gece yarısı yemek yemem. Bizim kilo almamamız lazım, frene basıyorum. Haftada 3 gün futbol, 3 gün de ayak tenisi oynadığım oluyor.
ACUN ILICALI: SURVIVOR'DA YÜZDE 90 UĞUR PEKTAŞ YARIŞACAK
Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor'da bu sene yarışacak 2. yarışmacının da adını açıkladı. Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar'da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle yarışacağını belirtti. Ilıcalı "Survivor'a bir kere katılan kişilen yeniden dönme arzusu vardır. İnşallah olursa, çok önemli bir isim bence. Survivor'a şubatta başlayacağız kısmetse" dedi.
(Not: Survivor 2020'nin ünlüler takımında yarışacak ilk isim oyuncunun Ersin Korkut olduğu açıklanmıştı.)
EXATLON YOUTUBERS İÇİN DOMİNİK'E GİDİYORUZ
Exatlon Youtubers için bu hafta Dominik'e gidiyoruz. 16 tane Youtuber olacak. Oğuzhan Uğur var. Enes Batur yok. Enes geldi adaya ama çok Eneslik değil biraz. Bizim 7-8 kişilik ekibimiz var onlarla birlikte karar veriyoruz. 8 ayrı beyiniz. Hepimiz farklı düşünüyoruz. Kafalarımızın farklı olduğu belli. Beraber bir şeye ortak kanaat getirdiğimiz zaman o işin tutmama ihtimali yok.
şlar dizi.
ÇOCUK İSTİYOR MU?
Çocukları çok seviyorum. Benim annem 7 kardeşti. 10 yaşındayken ben, beni ananemlerim evine yollamışlardı. O yüzden ses olayına alışkanlığım var. Kendi kızlarıma karşı duygularım farklıdır. Şımarık çocuklara karşı antipati duyuyorum. Bir çocuk daha olabilir. Bir şey planladığım yok da, çok seviyorum çocukları ama.
"TELEVİZYONCULUKTAKİ BAŞARIMIN NEDENİ BU"
Benim hazır cevaplık özelliğim var aslında. Televizyonculuktaki başarımın nedeni de bu. Babamın zor sorularına cevap verirken geliştirdim bu özelliğimi. Babam okula gidiyorum zannediyordu, okula gitmiyordum. O soru sorduğunda refleks cevaplar veriyordum.
ACUN ILICALI: SEDA SAYAN BU SENE O SES TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLABİLİR
Seda Sayan bu sene çok avantajlı gibi O Ses Türkiye'de. Seda Sayan olayı varmış Türkiye'de onu anladım. Yayınlamadığımız 6 bölüm var ve Seda Sayan inanılmaz şeyler yapıyor. Ama Seda Sayan, 'Seneye nefesim yetmez' dedi. Seda, 'Beni bitirdin' dedi. Pazartesi, salı çarşamba O Ses Türkiye çekince, Cumartesi de Yemekteyiz çekimine gitti. Seda da bizim akrabamız gibi, onunla frekansımız farklı.
"MURAT BOZ İLE HADİSE DURUMU OLACAĞINI SANMIYORUM"
Murat Boz ile Hadise diye bir durum olacağını düşünmüyorum. Hadise'nin benle konuşmasına da bakın kız arkadaşım zannedersiniz. Hadise çocuk ruhlu aslında. Öyle olunca da o konuşmaları flörtöz gibi algılanıyor ama çocuksu bir şey. Murat Boz ile Hadise birbirini 9 yıldır birbirini gören insanlar.
MURAT BOZ ASLI ENVER AYRILIĞI HAKKINDA YORUM
Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmışımdır ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili durum şu, çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip 2 ay sonra pişman olabilirsin.
ACUN ILICALI'DAN ALP KIRŞAN AÇIKLAMASI
Ailemeizin bir parçası. Murat Boz'un da 1 sene olmadığı oldu O Ses Türkiye'de. Alp Kırşan yarın öbür gün bizimle olabilir. Bodrum'da yaşamak istiyor. Ailesiyle orada yaşamak istiyor. Bodrum'a gitmeye bayılıyorum ama kalabalıkla ilgili sorunlarım var. Akrabalarımdan ünlülere kadar çok misafirim oldu Çeşme'de.
NETFLİX'LE GÖRÜŞÜYORUZ
Özel bir platformla görüşmelerimiz var (Netflix). Dünyasal bir görüşme bu, pozitife doğru gidiyor. Amacım tüm dünyada başarımı ileriye götürmek. İngiltere ve Almanya piyasasına girmek istiyorum
ABD'Lİ YARIŞMACAYI PROGRAMA KOYDULAR REYTİNG YÜZDE 20 ARTTI"
Benim çok hızlı anlaşabilmem lazım. Kaybetmekten nefret ettiğim enerji, birini ikna etmek için harcadığım enerji. Meksika'ya gittim, adama dedim ki: 'Buraya ABD'li koyalım' 80 milyon ABD'li var ülkede. Anlamadılar, 3 ayda zor anlattım, koydular. Yüzde 20 arttı reytingleri ama teşekkür etmeyi bilmiyorlar.
ACUN ILICALI'DAN TURABİ İTİRAFI: ESAT İKNA ETTİ BENİ
Benim Survivor hayalim Turabidir. Amerika'da birinci oldu. Bu gururu nasıl yaşadığımı düşünebiliyor musunuz? Yetenek Sizsiniz'de bir dansı çok güzel yaptı diye Survivor için görüşmeye çağırdım. Turabi'yi o gün çok asabi buldum. 'Acaba almasak mı?' dedim. Esat dedi ki, 'Mutlaka alalım' Beyin takımı olmasa belki de Turabi'yi eleceğim. Konu Turabi'yi 500 bin kazanması değil, bugün gelmiş olduğu yerdir. Olimpiyat şampiyonu olana 1 tane ev veriyorlar. Orada artık milli ruh ortaya girer.
HAZER AMANİ MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILDI?
Sıla ile ne yaşayacak da Masterchef'ten ayrılsın. Ben hata yapan bir insanım. Bu yüzden hata yapan insanlara karşı toleransım hep çok daha fazladır. Özel hatayla ilgili bir hata da yok. Özel hayatla ilgili bir şey olup, benim bu konuya müdahil olmam gibi bir durum bana göre şeyler değil. Taze kan istiyoruz hep.
"HÜLYA AVŞAR BENİM 20 YAŞIMDAN BU YANA İYİLİĞİMİ İSTİYOR"
Yıldız Tilbe neden ayrıldı? Kötü müydü? Biz beraber karar veriyoruz. Birlikte çalışıyoruz, sonra yine çalışıyoruz. Hülya Avşar da öyle oldu. Hülya Avşar 20 yaşımdan bu yana benim iyiliğimi isteyen bir insan. Bir dönem her yerimizde Hülya Avşar vardı.
Bazen Beyaz'la takılıyoruz birbirimize, stüdyo yıkılyıor ama o anları yayınlamıyoruz. Beyaz'ın hazır cevaplılığına bayılıyorum.
"EN BÜYÜK LÜKSÜM UÇAĞIMLA NBA MAÇLARINA GİTMEK"
Normal şartlarda bütün gün işteyim. Acun parti verdi diye bir şey duydunuz mu? Futbol hastasıyım mesela, arkadaşlarımı toplayım yurt dışına maçlarına gitmektir. NBA maçlarına gidiyorum en büyük lüksüm bu. O kadar rahatım ki, gönülden destek vermek çok daha güzel. Normal hayatta standart insanla aynı hayatı yaşıyorum. Özel uçağımla Hokey maçına gidip, NBA maçına gitmişliğim vardır ama o da benim lüksüm yani.