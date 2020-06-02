Acun Ilıcalı Survivor'da ödül olarak kullanılan lüks malikanenin sahibini açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ödülü olan lüks malikanenin sahibini açıkladı. Daha önce ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu iddia edilen malikanenin sahibi bir başka Amerikalı şarkıcı çıktı.

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02.06.2020 - 08:19

Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Oyunlarda yarışmacılara ödül olarak verilen meşhur villanın sahibi belli oldu. Survivor 2020'nin 94. bölüm ödül oyunu sonrası Acun Ilıcalı merak edilen malikanenin kime ait olduğunu açıkladı.

Daha önce malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğu iddia edilmişti. İddianın sahibi Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu idi.

Acun Ilıcalı, ödül oyununu kazanan gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, villanın sahibinin ABD'li rapçi Pitbull olduğunu söyledi. Gönüllüler takımı ise villanın kime ait olduğunu villadaki Pitbull yazılarından dolayı bildiklerini ifade etti.

Ilıcalı son defa malikanenin kullanılacağını söyleyerek, "Survivor'da Pitbull'un evini tamamladık. Neden garip bir ev ödülü vermeyelim? Var kafamda bir şeyler açıklayacağım" ifadesini kullandı.

İşte Survivor 2020'den bazı kareler...