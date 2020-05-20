Acun Ilıcalı Survivor’daki yeni sürprizi duyurdu

20.05.2020 - 08:37
Karantina sürecinde Instagram’dan canlı yayınlar yapan Cedi Osman’ın konuğu Acun Ilıcalı oldu. Hürriyet’in haberine göre ikili, birbirlerinin karşılıklı sorularını yanıtladı. En büyük sürpriz ise Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz ile ilgiliydi.
“TERİM-CARLOS YARIŞTI, ZİRVEYDİ”
Cedi Osman'ın “Yarışmalardan birine katılsan hangisine katılmak istersin?” sorusuna Acun Ilıcalı, "Var Mısın Yok Musun'a katılmak isterim. En kolayı oydu. Fatih Terim yarıştı, Roberto Carlos yarıştı. Bu zirve yaptığımız programdı. Bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çekebilirsin" dedi.
“UZUN BOYLULAR SURVİVOR'A UYGUN DEĞİL”
Ilıcalı, Survivor yarışmasındaki mental durumla ilgili soruya "Sizin fizik olayı daha ön planda. Çünkü uzaylılarsınız. NBA'de gördüklerimiz insan değil. Öyle bir temponun kaldırma ihtimali yok. Zıpla, savunma yap bu fiziksel olarak anlatılabilecek bir durum değil. Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar Survivor'da yarışabilir" cevabını verdi.
“BİZE KAÇMAK YAKIŞMAZ, OYNARIZ”
"Bir daha basketbol oynanacak mı?" sorusuna Acun, "Biz o maçta beraberliği aldığımız için mutluyuz. Barış da mırıldandı açıkçası. Bize de kaçmak yakışmaz durumu var. Çok zor durumdayım ama galiba oynanacak. Bir rövanş olacak gibi" açıklamasını yaptı.
ILICALI’NIN SURVİVOR’DA EN BEĞENDİĞİ ÜÇ SEZON
Survivor'da en beğendiği sezon sorusuna Ilıcalı, ''Survivor'da en çok eğlendiğim üç sezon var. Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama yılı, Turabi'nin şampiyon olduğu All-Star yılı ve bu sezon çok eğlendim” cevabını verdi.
SURVİVOR MÜJDESİ
Daha sonra ise Acun Ilıcalı, Anlat Bakalım oyunuyla ilgili müjdeyi verdi: “Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivor'cılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz belirleyeceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz.”