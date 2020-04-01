Acun Ilıcalı: Ülkemle gurur duyuyorum

FARKA DİKKAT ÇEKTİ

Acun Ilıcalı, Dominik'te çekimleri devam eden Survivor yarışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, corona virüs salgınına karşı çekim alanlarında önlemler aldıklarını söyledi. Ilıcalı bu dönemde Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki farklılıklara dikkat çekti. İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları...

"GÖZDEN KAÇABİLİYOR"

"Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım. Bu mutluluğu, bu gururu, bu farkı sizin de yaşamanızı istiyorum. Dünyanın birçok yerinde karantinalar oldu. Bu karantina sürecinde de insanlar evlerine girdiler, evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bütün dünya için bizim yaşadığımız şartlar söz konusu!"