Acun Ilıcalı ve elenen yarışmacılar Türkiye'ye dönüyor (14 gün karantina)

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 11:07
Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Acun Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor.
"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.
Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra virüs bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.