Acun Ilıcalı ve Ricardo Salinas İstanbul'da buluştu
Acun Ilıcalı, 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün İstanbul’da buluştu.
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Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder, TV Azteca’nın sahibi Ricardo Salinas ile Boğaz’da bir araya geldi. Ege tatilinden dönen Salinas, Ilıcalı’yı Azteca adlı mega yatında ağırladı.
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Buluşmaya büyük kızı Banu ile gelen Ilıcalı, Salinas ile tekne görüşmesinin ardından Etiler’de bir kebapçıya geçti. Mekan çıkışı konuşan Ilıcalı, “İstanbul’a davet ettim, geldi. Çok yakın bir dostum. Tam bir Türkiye aşığı. Ülkemize verdiği maddi, manevi destek çok önemli. Şimdilik yatırım yok ama bu işler belli olmaz” dedi.
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Ilıcalı ile Salinas geçen yıl ve bu ağustos ayında Çeşme'de görüşmüştü.
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Ilıcalı kısa bir süre önce Instagram hesabından 62 yaşındaki işadamını "Sevgili Ricardo, seni ve aileni Çeşme’de ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Türkiye’ye olan sevginiz ve ilginiz beni çok mutlu ediyor. En kısa zamanda İstanbul’da görüşmek üzere.. "sözleriyle şehre davet etmişti.
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İki işadamının daha önce yaptığ ıanlaşma gereği 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya'nın üretiyor.