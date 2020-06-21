Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya nostaljik arabalı ziyaret

Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftini Bodrum'daki evlerinde ziyaret etti. Misafirliğe küçük sarı renkli nostaljik aracıyla giden Ilıcalı, o anların fotoğraflarını ve videosunu Instagram'dan paylaştı.

21.06.2020 - 11:25

Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya nostaljik arabalı ziyaret - 1

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti. Ilıcalı, komedyen Yılmaz'la nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya nostaljik arabalı ziyaret - 2
Aynı fotoğrafı Cem Yılmaz da "Covid 19 yaz edisyonu" mesajıyla paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya nostaljik arabalı ziyaret - 3
Ziyaret sonrası Ilıcalı küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.
Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya nostaljik arabalı ziyaret - 4
Ilıcalı'nın paylaştığı videoda Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın sesi de duyulurken ikilinin gülerek Ilıcalı'nın aracı hakkında esprili yorum yapması  da dikkat çekti.
Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya nostaljik arabalı ziyaret - 5
Yılmaz'ın gülerek "İnşallah gider eve o" dediği sözlerini de Ilıcalı hesabından paylaştı.

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