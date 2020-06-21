Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya nostaljik arabalı ziyaret

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz -Serenay Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti. Ilıcalı, komedyen Yılmaz'la nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Ilıcalı'nın paylaştığı videoda Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın sesi de duyulurken ikilinin gülerek Ilıcalı'nın aracı hakkında esprili yorum yapması da dikkat çekti.