Acun Ilıcalı'dan corona virüs açıklaması ve tespiti

Acun Ilıcalı, Dominik'teki son durumu ve Survivor'da corona virüse karşı alınan önlemleri açıkladı. Tecrübeli televizyoncu Avrupa'nın çekindiği ancak Türkiye'de hiç yaşanmayan bir detaya da dikkat çekti.

01.04.2020 - 14:22

FARKA DİKKAT ÇEKTİ

Acun Ilıcalı, Dominik'te çekimleri devam eden Survivor yarışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, corona virüs salgınına karşı çekim alanlarında önlemler aldıklarını söyledi. Ilıcalı bu dönemde Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki farklılıklara dikkat çekti.  İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamalarından satır başları...

"GÖZDEN KAÇABİLİYOR"

"Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Çok mutlu olduğum bir dönemi yaşıyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Çok önemli bir ayrıntı insanlar gözünden kaçabiliyor ama ben bizzat takip edip gördüğüm için bunu sizlere anlatmam lazım. Bu mutluluğu, bu gururu, bu farkı sizin de yaşamanızı istiyorum. Dünyanın birçok yerinde karantinalar oldu. Bu karantina sürecinde de insanlar evlerine girdiler, evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bütün dünya için bizim yaşadığımız şartlar söz konusu!"

YURTDIŞINDA YAĞMALAMA BAŞLADI!

"Fakat arada şöyle bir fark var, dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Belli bir saatten sonra sokağa çıkarmıyorlar insanlar. Buradaki çok önemli sebep de şu; dükkanların ve işyerlerinin yağmalanmasından korkuyorlar, bu konuda bir güvence yok."

ENDİŞE VAR

"Amerika’da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağı ciddi anlamda uygulanıyor akşamları, dediğim gibi bunun en önemli sebebi de insanların mağazaları yağmalamaya başlamasından doğan endişe"

"BÖYLE BİR İÇGÜDÜMÜZ YOK"

"Avrupa’da bile mağazalar, vitrinler tahtalarla kapatılıyor. Bu bahsettiğim ülkelerden biz çok zengin değiliz, ama baktığımız zaman böyle bir riski bizim ülkemiz de hiçbir zaman yaşamıyoruz. Böyle bir içgüdümüz de yok"

"GERÇEKTEN AZİZ BİR MİLLETİZ"

Millet olarak bu konularda çok farklıyız. ‘Hadi bunu yağmalayayım, böyle bir durum varken bunu fırsata çevireyim’ diye bir olay Türkiye’de yaşanmıyor. Gerçekten aziz bir milletiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu zor günleri de inşallah hep beraber aşıp, iyi günlere ulaşacağız.

"GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI"

Corona virüsüne karşı yapım olarak önlemlerini aldıklarını belirten Acun Ilıcalı şunları söyledi:
“Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı”

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER