Acun Ilıcalı'dan Instagram rekoru

Dominik'te bulunan Türk vatandaşları, elenen yarışmacılar ve ekibinin bir kısmını bugün Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'ye göndermeye hazırlanan Acun Ilıcalı Instagram Türkiye rekoru kırdı. Ilıcalı'nın gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayını 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

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14.05.2020 - 10:30

Acun Ilıcalı ünlüler takımının ardından dün gönüllüler takımıyla da Instagram'da canlı yayın yaptı. Yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan Ilıcalı'nın hesabındaki canlı yayın 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Bu rakamla Türkiye rekoru kırıldı.







Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu ise yaptığı açıklamada 1 milyon kişi Instagram dünya rekoru iddiasında bulundu.

Gönüllüler takımının yarışmacısı Cemal Can da yayın sırasında Ilıcalı'ya ünlü yıldız Cardi B'nin yaklaşık 70 milyonluk takipçisine rağmen canlı yayınlarının en fazla 80-100 bin kadar izlendiğini dile getirdi.

Öte yandan Dominik'te bulunan Türk vatandaşları, elenen yarışmacılar ve ekibinin bir kısmını bugün Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'ye göndermeye hazırlanan Acun Ilıcalı'ya Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür geldi.







Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın, Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu.







Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan,154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşlarını ülkemize getiriyoruz."