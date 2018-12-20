Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir açıklaması

Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan MasterChef programıyla ünlenen ve geçtiğimiz gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir hakkında konuştu. Ilıcalı, "Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değildi" dedi.
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Acun Ilıcalı kendi kanalında yayınlanan MasterChef programıyla ünlenen geçtiğimiz gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Özdemir hakkında açıklamalar yaptı.
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ilıcalı, gündeme oturan olayla ilgili şöyle konuştu: “Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde iki tane kedimiz var."
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"Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum. Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor."
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"Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışma da ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum."
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"Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi ‘Reyting için tuttu’ denilen yarışmacı zaten dört, beş hafta önce kovmuş."
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"Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değildi. Herhalde üç, dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda…"
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"Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde."
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NE OLMUŞTU?
1973 yılında Bolu’da dünyaya gelen ve mesleği aşçılık olan Murat Özdemir ilk olarak Yemekteyiz programına katıldı.Ancak Özdemir, yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovuldu. Evli ve bir çocuk babası olan Özdemir ardından MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmanın ortalarına kadar gelen Özdemir, uygunsuz hareketleri nedeniyle jüri tarafından diskalifiye edildi. Bu gelişmeler sonrası Özdemir'in bir AVM'de gerginlik yarattığı anlar kameralar yansıdı. Son olarak ise papağana işkence uygulayan Özdemir önce gözaltına alındı ardından 21 gün süreyle akıl hastanesine gönderildi.