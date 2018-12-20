Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir açıklaması

1 Acun Ilıcalı kendi kanalında yayınlanan MasterChef programıyla ünlenen geçtiğimiz gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Özdemir hakkında açıklamalar yaptı.

2 Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ilıcalı, gündeme oturan olayla ilgili şöyle konuştu: “Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde iki tane kedimiz var."

3 "Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum. Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor."

4 "Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışma da ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum."

5 "Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi ‘Reyting için tuttu’ denilen yarışmacı zaten dört, beş hafta önce kovmuş."

6 "Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değildi. Herhalde üç, dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda…"

7 "Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde."