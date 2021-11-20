Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı ile görüştüğünü açıklayan Meryem Uzerli, "Birlikte bir projemiz olabilir" demişti. Uzerli'nin bu açıklamalarının ardından daha önce reddettiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri olacağı iddiaları yeniden gündeme gelmiş ancak Uzerli "Jüri olarak değil. Bunun dışında dijital bir proje" diye konuşmuştu.