Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması

Haberler 20.11.2021 - 09:46
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı öne sürüldü.
Hadise’nin O Ses Türkiye’ye veda etmesinin ardından reytinglerde düşüş olduğu konusunda Ilıcalı açıklamada bulundu.
Ilıcalı, "Saçma bir haber jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" diye konuştu.
Ilıcalı gelen sorulara "Hadise'yi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı ile görüştüğünü açıklayan Meryem Uzerli, "Birlikte bir projemiz olabilir" demişti. Uzerli'nin bu açıklamalarının ardından daha önce reddettiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri olacağı iddiaları yeniden gündeme gelmiş ancak Uzerli "Jüri olarak değil. Bunun dışında dijital bir proje" diye konuşmuştu.