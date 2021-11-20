Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması

Acun Ilıcalı, son günlerde biteceği iddia edilen O Ses Türkiye hakkında konuştu. Ilıcalı, "Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" dedi.

Haberler 20.11.2021 - 09:46

Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması - 1

'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu 'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı öne sürüldü.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması - 2

Hadise’nin ’ye veda etmesinin ardından reytinglerde düşüş olduğu konusunda Ilıcalı açıklamada bulundu.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması - 3

Ilıcalı, "Saçma bir haber jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" diye konuştu.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması - 4

Ilıcalı gelen sorulara "Hadise'yi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten" dedi.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması - 5

Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı ile görüştüğünü açıklayan Meryem Uzerli, "Birlikte bir projemiz olabilir" demişti. Uzerli'nin bu açıklamalarının ardından daha önce reddettiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri olacağı iddiaları yeniden gündeme gelmiş ancak Uzerli "Jüri olarak değil. Bunun dışında dijital bir proje" diye konuşmuştu.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER