Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması: Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürisi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'la görüştüğünü belirtti.

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15.09.2021 - 12:52

Yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu şekilleniyor.







2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıkladı.







Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" dedi.







Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki isimden bahseden Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz" dedi.







Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'un gelebileceğini dile getiren Ilıcalı, "Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" diye konuştu.