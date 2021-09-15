Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması: Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki jürisi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'la görüştüğünü belirtti.

15.09.2021 - 12:52

Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması: Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç - 1
Yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu şekilleniyor.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması: Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç - 2
2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıkladı.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması: Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç - 3
Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" dedi.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması: Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç - 4
Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki isimden bahseden Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz" dedi.


Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması: Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç - 5
Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'un gelebileceğini dile getiren Ilıcalı, "Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" diye konuştu.

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