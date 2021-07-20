Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı açıklaması

Eski eşi Şeyma Subaşı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı" dedi.

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20.07.2021 - 10:32

Acun Ilıcalı, Hürriyet'ten Orkun Ün'e verdiği röportajda; eski eşi Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulundu.







"Eski eşiniz Şeyma Subaşı gündemden hiç düşmüyor. Sevgilisiyle ayrılması haber, barışması ayrı haber. Siz neresindesiniz bu olayların?" sorusuna, "Olanlardan bilgim oluyor. Şeyma’yla çok iyi iki arkadaşız. Çocuğumuz var. Açık söyleyeyim, hatalarımdan kaynaklanan özel hayattaki başarısızlıkların faturasını ilk olarak kendime kestim. Bunun sonuçlarını da göğüslemek zorundayım. Bende şu yok: “İlişki yaşadık bitti, bir daha görüşmeyelim.” Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum" diyerek yanıt verdi.







"Şeyma Subaşı hakkında son çıkan ayrılık haberlerinin ardından sizin ona İbiza’dan ev tuttuğunuz söylendi" yorumu üzerine ise Ilıcalı, "Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum" dedi.







"İbiza’dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok" diyen Ilıcalı, "Konu, bilinenin çok dışında. Bizim aramızda “Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı” diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana “Şu an paraya ihtiyacım yok” dedi. Zaten onun kafasında “Acun’dan şu kadar para alayım” diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır" diye konuştu.

Dominik’te plaj ve restoran açacağını söyleyen Ilıcalı Survivor 2022 hakkında da konuştu. Ilıcalı, "Bu sene bütün “Survivor” tarihinin en yüksek oyları geldi. Çok heyecanlı bir seneydi, birinciyi kimse tahmin edemedi. Bizim tüm tahminler çöktü. Seneye All-star geliyor. Son zamanlarda bazı isimler hakkında “All-star’ı reddetti” tarzında haberler çıkıyor ama biz daha kimseye teklif götürmedik" dedi.

İşte Ilıcalı ile Subaşı birlikteliğinden geriye kalan karelerden bazıları...