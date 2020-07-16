Acun Ilıcalı'dan Survivor'dan 'sahte belge' açıklaması

Survivor finalinin ardından Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. İkinci olan yarışmacı Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler, sosyal medyada SMS oy sonuçlarıyla ilgili iddia ortaya attı.

Sosyal medyada yayılan sahte noter belgesinde Barış Murat Yağcı’ya 812 bin 257 oy geldiği, Cemal Can’a ise 794 bin 297 oy atıldığı görüldü.

Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı?"