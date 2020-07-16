Acun Ilıcalı'dan Survivor'dan 'sahte belge' açıklaması

Survivor 2020 yarışmasında Cemal Can Canseven şampiyon oldu. Sosyal medyada ortaya atılan sahte bir belgede Barış Murat Yağcı'nın oylarının Cemal Can'dan daha fazla olduğu iddia edildi. Sahte noter belgesinin ortaya çıkmasının ardından Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
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16.07.2020 - 09:18
Survivor finalinin ardından Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. İkinci olan yarışmacı Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler, sosyal medyada SMS oy sonuçlarıyla ilgili iddia ortaya attı.
Ortaya atılan sahte noter sonucu belgesinde, Barış'ın SMS sonuçlarının daha fazla olduğu iddia edildi.
Sosyal medyada yayılan sahte noter belgesinde Barış Murat Yağcı’ya 812 bin 257 oy geldiği, Cemal Can’a ise 794 bin 297 oy atıldığı görüldü.
Acun Ilıcalı, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı.
Acun Ilıcalı şunları söyledi: "Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı?"
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