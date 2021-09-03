Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt
Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için Haluk Levent'e teklif götürdüğü iddia edildi. Ilıcalı, Levent’le görüşüyor iddiasına net bir açıklama yapmayan ancak sosyal medyadan espirili bir yanıt veren ünlü sanatçı "Sadece arkadaşız yemin ederim" dedi.
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03.09.2021 - 12:26
Acun Ilıcalı,O Ses Türkiye ve Survivor'ın yeni sezon çalışmalarına başladı.
Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için görüştüğü iddia edildi.
'Ilıcalı, Levent’le görüşüyor' iddiasına net bir açıklama yapmayan ünlü sanatçı sosyal medyadan espirili bir yanıt verdi.
Levent, "Sadece arkadaşız yemin ederim" diye konuştu.
Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri kasım ayında başlayacak.
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