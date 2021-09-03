Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için Haluk Levent'e teklif götürdüğü iddia edildi. Ilıcalı, Levent’le görüşüyor iddiasına net bir açıklama yapmayan ancak sosyal medyadan espirili bir yanıt veren ünlü sanatçı "Sadece arkadaşız yemin ederim" dedi.

03.09.2021 - 12:26

Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt - 1
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye ve Survivor'ın yeni sezon çalışmalarına başladı.


Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt - 2
Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için görüştüğü iddia edildi.


Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt - 3

'Ilıcalı, Levent’le görüşüyor' iddiasına net bir açıklama yapmayan ünlü sanatçı sosyal medyadan espirili bir yanıt verdi.





Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt - 4
Levent, "Sadece arkadaşız yemin ederim" diye konuştu.
Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına Haluk Levent'ten yanıt - 5
Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri kasım ayında başlayacak.

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