Acun Ilıcalı'dan yemek yerken yakalanan İsmail Balaban'a ceza

Survivor 2021'de yarışmacılardan biriyle yaşadığı polemik sonrası Türkiye Güreş Federasyonu'nun destek açıklaması yaptığı İsmail Balaban bu kez yemek cezasıyla gündemde. Prodüksiyon ekibinin yemeğini yediği tespit edilen Balaban'a Ilıcaı tarafından ceza verildi.

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21.04.2021 - 10:38

İsmail Balaban'ın prodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edildi. Survivor 2021 yarışmacılardan Uğurtan Dora ile yaşadığı polemik sonrası Türkiye Güreş Federasyonu 'nun destek vererek "Yarışmadan çekil ve er meydanına dön" dediğiprodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edildi.

Acun Ilıcalı, Balaban için, "İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor" dedi.







Ilıcalı, Balaban'ın alacağı cezayı ise şu sözlerle açıkladı: "Sen bir kamera kaydı varken ve uyarısı net bir şekilde yapıldığı halde yedin. Bu başka bir boyut. Bu 'Bakın ben işte böyle yerim' mesajıdır. Bizim prodüksiyonumuzda her çalışan kişi beni temsil etmektedir ve ben demektir. Bunu benim önümde yemekle, benim bir kardeşimin önünde yemen arasında fark yok."







"Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir. Hiç mutlu değilim, bir yarışmacıya yaptırım uygulamak benim için eziyet. Ancak seyircimizin güvenini sarsamayız. Sana farklı bir yaptırım yapacağız. Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki de 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Bu yarışma fiziki zor şartlara dayanma yarışması. Gidip avlanacaksın gerekirse. Dayanamıyorsan da dayanabilen devam edecek"

"Bu hiç başıma gelen bir durum değil" diyen Ilıcalı, "Görevli uyardığı halde İsmail bunu yiyor. Kamera kayıttayken görevli sana yememeni söylüyor. Sen de kayıtta olduğunu bile bile bunu yiyorsun" ifadelerini kullandı.

Balaban, "Burada en çok zorladığım şey açlık. Ödül oyununu kaybetmiştik ve en çok sinirlendiğim oyun oldu" diye konuştu.

Balaban sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonrasında kampa gittik. Odun aramaya gittim. Oyun alanına da yakındı bizim kamp alanımıza ve oraya gittim. Kimse de yoktu. Yiyecek buldum orada. Onları aldım kampa geldim."

"Oradaki görevli beni gördü. Yememiştim henüz ancak o kamerayı getirdi. Yemediğim için ceza alacağıma yiyerek ceza alayım diye düşündüm ve yedim"