Acun Ilıcalı'dan yeni sezon açıklaması

1 "Karşımdaki insan düzgün mü, dürüst mü, bana değer veriyor mu, karşısındakine değer veriyor mu? buna bakarım. Ben bunu karşısındakine hissettiren biriyim. İnsanlar da bunu alıyorlar."







2 "Gökhan hep olduğu gibiydi. Gökhan hiç değişmedi. Gökhan iyi olan her şeyi takdir eder."







3 "İş yerinde ben kimseye karışmam. Neden herkesle aynı düşüneyim yahu? Neden? Farklı düşünüp, birbirimize bir şeyler katalım. Bana çok saçma geliyor. İnsanları aynı düşünmeye ikna etmeye çalışıyoruz."







4 "Asla çalışmayacağım insanlar var. Benim yükselme dönemimde beni karalayan, iftira atan insanlar var. Beni tanımayan, samimiyeti olamayan ama gazetelere manşet yapanlar... Asla çalışmadım, çalışmayacağım da... Bana zarar verdiğinden değil, niyetinin kötülüğünden!"





5 "Cansu çok önemli bir insan. Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum. Eksik anlatırım diye... Şimdi bir dizimiz olacak. Doctor House'u aldık. Başrol çok önemli bir insan. Halit Ergenç diyemem. Belli değil diyelim."

6 "Seda Sayan'ı 'Yemekteyiz'e transfer ettik. O Ses Türkiye'ye de devam edecek. Jüri bu sene değişmeyecek. Beyazıt yine jüride. Televizyon dünyasının Messi'sini transfer ettim. Beyaz ile çalışmak mükemmel bir şey. Beyaz Show yapmayacak ama bir sürprizimiz daha var."







7 "O Ses Türkiye Beyaz'dan önce başarılı sanatçıların durum komedisiydi. Ben tıkanma noktasında bu işin profesyonelini getirdim. Bütün planım çift forvet oynatmaktı. Seda ve Beyaz'ı getirdim. İkisi çok uyumlu oldu."







8 "O Ses Türkiye'deki Yıldız'lı sezondan çok memnunum. Beyin takımımız 8 kişi. 8'i de 'evet' derse yapıyorum. 4'ü 'hayır' derse yapmıyorum. Çünkü o bölünme halka yansır."







9 "Yusuf çok iyi, olağanüstü temiz bir çocuk. Favorimi söylemem. Ama Yusuf hak ederek kazandı."







10 "Hülya Avşar ile her şeyi yaparım. O televizyona çok yakışıyor. Ama onu kaldıracak bir iş bulmak lazım. Hülya ile çalışmak benim için bir zevk."







11 "Yetenek Sizsiniz devam edecek. Sürpriz bir jüri peşindeyim."









12 "500 tane tişörtüm vardır. Terlik 30-40 tanedir. Benim tişörtlerle, terlikleri toplasan bir kadın çantası yapar."







13 "Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var."





14 "Ben bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dk sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok."

15 "Eser'i 6-7 yıldır tanıyorum. O benim için özel bir insan. Eser'e antipati duyuyorlarsa tanımadıkları içindir..."







16 "Çeşme'de evim var. 8 odası var. Tek amacım 8 odayı doldurmak. Ev ne kadar dolarsa, ne kadar misafir gelirse o kadar mutlu oluyorum. Sabah evden insanlar fışkırsın istiyorum. Kalabalık seviyorum."







17 "Adriana çok iyi çok sıcak bir insandır. Türk sevmesinin sebebi benim. Şuan mutlu. Etkim olduğunu düşünüyorum."







18 "Nusret'in başarısını anlatmak için kelimeleri düzgün seçmek lazım. O ender başarı öykülerinden... Ben kendimle gurur duyuyorum muhabir girdiğim kanalı aldım diye. Nusret beni daha da motive ediyor."





19 "Benim başka şeylerde hevesim yok. Bina alayım, turizme atılayım... Hiç yok. Televizyon ve prodüksüyona yoğunlaşıyorum. Dominik'te halkın 4'te 1'i benimle çalışıyor. Aday olsam belediye başkanı seçilirim."







20 "Meryem Uzerli ile birbirimizi görünce gözlerimiz parlıyor. Bir yerde çalışacağımızı hissediyorum. Onu ekranda görünce mutlu oluyorum."











21 "Cem Yılmaz, televizyonculuğa sıcak bakarsa onu ikna ederim. Belki başka biri bana iltifat etse batar ama Cem ne söylese batmaz."