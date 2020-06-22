Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın!

Yarışmaya çok başvuru olduğundan bahseden Acun Ilıcalı, "Başıma ilk kez geliyor" dedi ve şu ifadeyi kullandı:

"Masterchef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvurulara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen Masterchef'e lütfen başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın."