Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ada konseyinde konuşurken, yeni sezonda yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'ye beklediklerinden çok başvuru yapıldığını belirterek "Lütfen başvurmayın" uyarısında bulundu.

22.06.2020 - 16:27

Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın! - 1
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin 114. bölüm konsey toplantısında konuştu. TV8 ekranlarında yeni sezonuyla yayınlanacak olan MasterChef ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın! - 2
Eski MasterChef yarışmacısı Yasin ile konseyde sohbet eden Ilıcalı, yarışmanın başvuruları hakkında ilginç bir istekte bulundu.
Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın! - 3

Yarışmaya çok başvuru olduğundan bahseden Acun Ilıcalı, "Başıma ilk kez geliyor" dedi ve şu ifadeyi kullandı:

"Masterchef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvurulara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen Masterchef'e lütfen başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın."

Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın! - 4

SURVİVOR FİNALİNDEN 2 GÜN SONRA

Ilıcalı, MasterChef yarışmasının Survivor 2020'nin finalinden 2 gün sonra TV8'de yayınlanmaya başlayacağını açıkladı. 

Acun Ilıcalı'dan MasterChef uyarısı: Lütfen başvurmayın! - 5
Masterchef'in yeni sezon jürisinde ise yine Danilo ZannaMehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alması bekleniyor.

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