Acun Ilıcalı: Fortuna Sittard maceramız başladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı satın alma konusunda anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. Ilıcalı, "Fortuna Sittard kulübü ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz" dedi. Survivor 2020 finalinde bir kez daha konu hakkında açıklama yapan Ilıcalı, izleyicilerinden Fortuna Sittard'ın resmi Instagram hesabını takip etmelerini isteyerek, “Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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15.07.2020 - 16:36

Televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir TV programında satın almak üzere olduğu Fortuna Sittard kulübünden Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş’ın kampanyasına kadar gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, kulüp satın almasıyla ilgili şunları söyledi: "Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe’de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard’dan yetişmesini istiyorum."

Daha önce Cüneyt Özdemir'in Youtube'daki kanalına konuk olarak Fortuna Sittard'ı satın alacağını itiraf eden Ilıcalı, amacının Türkiye futboluna genç yetenekler kazandırmak olduğunu dile getirmişti.

Ilıcalı, "Evet ben Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netleştirmek için de yakında Türkiye’ye geleceğim. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak" diye konuşmuştu.

"Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor 2020 finalinde bir kez daha konu hakkında açıklama yapan Ilıcalı, izleyicilerinden Fortuna Sittard'ın resmi Instagram hesabını takip etmelerini isteyerek, “Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.