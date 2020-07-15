Acun Ilıcalı: Fortuna Sittard maceramız başladı

15.07.2020 - 16:36
Ilıcalı, kulüp satın almasıyla ilgili şunları söyledi:
"Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe’de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard’dan yetişmesini istiyorum."
Daha önce Cüneyt Özdemir'in Youtube'daki kanalına konuk olarak Fortuna Sittard'ı satın alacağını itiraf eden Ilıcalı, amacının Türkiye futboluna genç yetenekler kazandırmak olduğunu dile getirmişti.