Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi

Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.

Haberler - DHA 15.01.2022 - 16:09

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi - 1

Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu otomolinin kazası, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi.

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi - 2

Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi - 3

Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi - 4

Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi - 5

Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi - 6

Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.

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