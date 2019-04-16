Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde başrol Cansu Dere
Şu sıralar Dominik'te Survivor 2019'u devam ettiren Acun Ilıcalı yeni projesini duyurdu. Yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ifade eden Ilıcalı, başrolde Cansu Dere'nin olacağını açıklayarak birlikte bir kare de yayınladı.
1
Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, yeni dizi projesini duyurdu.
2
Ilıcalı, "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak" dedi.
3
49 yaşındaki Ilıcalı, "Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler" ifadelerini kullandı.
4
Ilıcalı, "Cansu'yu aldık, bu bize yeter" sözlerini de dile getirdi.
5
Yapımcı Fatih Aksoy ise "Önümüzdeki ekim ayında çok güzel bir diziyle karşınızda olacağız" dedi.
6
38 yaşındaki Dere, son olarak puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde rol almıştı.
7
Geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı’nda bir veterinerden çıkarken görüntülenen Dere, "Televizyon dizisi hazırlığındayım. Bir aya duyarsınız zaten, şimdi detayları söylemeyeyim" diye konuşmuştu.