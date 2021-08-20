Ada Masalı 10. yeni bölümde Poyraz, Batu'nun sözleriyle deliye dönüyor

Star’ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. 10. bölümde Haziran ve Poyraz’ın adada yaşayan yaşlı bir çiftin evine yaptığı ziyaret ikilinin kendi ilişkilerini gözden geçirmesine sebep oluyor. Batu sözleriyle Poyraz’ı kışkırtırken, Poyraz ise sinirlerine hakim olamıyor.

Abone ol Paylaş









20.08.2021 - 10:55

Hikayesi ve büyülü ada atmosferiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Ada Masalı’nın yeni bölümünden bir tanıtım yayınlandı. Poyraz’ın fabrikadan kalan zeytinyağları sattığı birbirlerine çok aşık yaşlı bir çiftin evine Haziran’la yaptığı ziyaret, eğlenceli anlara sahne oluyor.







Yaşlı çiftin ilişkisi methedildiği gibi çıkmazken, ikilinin bir de kavgaya tutuşması Haziran ve Poyraz’ı taraf seçmeye itiyor.

Haziran’ın yaşlı amcanın Poyraz’ın ise yaşlı teyzenin tarafını tuttuğu anlar izleyenler için kahkaha dolu bir bölümün habercisi olurken, bu durum ikiliye ilişkilerini gözden geçirme fırsatı sunuyor.

Haziran Poyraz’a kendisini affedip affetmediğini sorarken, Poyraz’ın vereceği cevap ise heyecanla bekleniyor.

Batu’nun Poyraz’ı kışkırtmak için söylediği sözler de ikili arasındaki büyük kavganın fitilini ateşliyor.