Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var

Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın 11. yeni bölümden ayrıntılar belli oldu.

29.08.2021 - 10:14

Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 1

Salı günleri Star ekranlarında izleyiciyle buluşan Ada Masalı'nın 11 yeni bölüm fotoğrafları ve ayrıntıları yayınlandı. Batu’nun planı işe yaramıştır. Poyraz’dan yediği yumruk amacına ulaşmış, Haziran ve Poyraz arasında bir kırılmaya sebep olmuştur. 

Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 2

Ancak Batu’nun henüz bilmediği şey, bu olayın Poyraz’da bambaşka etkilerinin de olduğudur. Poyraz’ın karanlık geçmişi üzerindeki perde aralanmaya başlamıştır bir kere…

Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 3

Melisa ve Alper’in kısa yakınlaşması başlarını hiç beklemedikleri belalara sokacaktır. Biricik’i korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir.

Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 4
Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil’dir. Poyraz’ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başlayacaktır.

Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 5
Haziran, bir yandan Poyraz’la Batu’nun kavgasının sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da Poyraz’la aralarındaki köprülerin yıkılmamasını sağlamaya çalışır. Ancak Poyraz bunu hiç de kolaylaştırmıyordur.

Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 6
Batu’nun her seferinde işin içinden sıyrılması, kendini suçsuz gösterecek hamleler yapması Poyrazı daha da zor bir duruma sokmaktadır. Ancak her şeye rağmen Poyraz ve Haziran aşka tutunmaya çabalayacaktır. Ancak artık aşklarının karşısında bir değil iki güçlü düşman vardır.
Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 7
Ada Masalı 11. yen bölüm fotoğrafları...
Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 8
Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 9
Ada Masalı 11. bölümde Poyraz ve Haziran aşkının karşısında artık iki güçlü düşman var - 10

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