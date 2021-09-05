Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanan Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı, 7 Eylül'de 12. bölümüyle Star'da olacak. Dizinin yeni bölümünde Haziran ve Poyraz’ı ayırmak için Poyraz’ın geçmişini kurcalayan Batu, nihayet bir sonuca ulaşıyor. İşte Ada Masalı'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

05.09.2021 - 11:12

Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 12. bölümü 7 Eylül Salı günü Star'da ekrana gelecek.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Her yıl düzenlenen hayır kermesi bu sene ada halkı için daha da heyecanlı bir hâl alacaktır. Zira kermesin yapılacağı günden bir gün önce büyük bir haberle çalkalanır ortalık; Haziran ve Poyraz sevgili olmuştur. Bu haber kimilerini sevince boğarken, kimileri için felaket demektir.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 3
İdil’in yalanını öğrenen Aliye bir taraf seçmek konusunda zorlanmaktadır. Haziran’ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil’in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir. Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu’dan bir şeyler yapmasını ister.
Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batu için de işler zorlaşmaya başlamıştır artık. Haziran ve Poyraz’ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir.  

Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Alper ve Melisa’nın öpüştüğünü öğrenen Biricik, giderek büyüyen bir tehlikeye dönüşmektedir. Melisa ve Alper sakladıkları sırrın altında ezildikçe Biricik daha büyük bir oyunun içine iter onları.  Haziran ve Poyraz’ı ayırmak için Poyraz’ın geçmişini kurcalayan Batu, nihayet bir sonuca ulaşır. İdil ise gerçek bir aşkın karşısında bir yalanla mücadele edilemeyeceğini henüz fark etmemiştir.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 8
ADA MASALI 12. BÖLÜM FRAGMANI 
Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Ada Masalı 12. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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