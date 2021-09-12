Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanan Ada Masalı, 13. bölümüyle 14 Eylül Salı günü seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın yeni bölümünde Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı. İşte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

12.09.2021 - 13:29

Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı, 13. bölümüyle 14 Eylül Salı günü ekrana gelecek. 

Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu’nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. İdil ve Batu’yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler.

Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Ancak saklı gerçeklerin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir. İdil ve Batu da kendilerine bir oyun oynanıp oynanmadığından emin olmak için harekete geçer. Attıkları her adımın onları bir tuzağa sürüklediğini fark etmezler bile. Alper, kendini Biricik’e affettirmeye çalışırken Melisa da yaptığı hatanın cezasını fazlasıyla çekiyor gibidir. Biricik ise ikisini kolay kolay affedeceğe benzememektedir.

Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Fatih ve Latif’in Selma ve Zeynep’in gönlünü kazanmak için attıkları adımlar her seferinde başlarına daha büyük dert açmaktadır. Haziran ve Poyraz, hiç beklemedikleri bir anda öğrendikleriyle sarsılacak, kendilerini büyük bir karar almaya zorlayacaklardır. Aşklarını ispat etmek için başka yolları kalmamıştır artık.

Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Çekimleri İzmir’de gerçekleşen, Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 6
ADA MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI
Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 13. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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