Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları

03.10.2021 - 11:48
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 16. bölümü 5 Ekim'de ekrana gelecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu’nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir. Doygun’un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır.
Bu sırada adanın tek beklenmedik ziyaretçisi Doygun değildir. Gizemli bir kadın, ada sokaklarında dolaşmaya başladığında, onu tanıyanlar Poyraz için bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu anlarlar. Poyraz ve Haziran, bu gizemli kadın yüzünden büyük bir sınavın eşiğine adım adım yaklaşıyordur.
Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.