Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu’nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir. Doygun’un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır.