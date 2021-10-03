Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Star'ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın 16. bölümü 5 Ekim Salı günü ekrana gelecek. Yeni bölümde gizemli bir kadın, adada işleri karıştırır. İşte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

03.10.2021 - 11:48

Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 16. bölümü 5 Ekim'de ekrana gelecek.

Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu’nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir. Doygun’un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır.

Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Bu sırada adanın tek beklenmedik ziyaretçisi Doygun değildir. Gizemli bir kadın, ada sokaklarında dolaşmaya başladığında, onu tanıyanlar Poyraz için bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu anlarlar. Poyraz ve Haziran, bu gizemli kadın yüzünden büyük bir sınavın eşiğine adım adım yaklaşıyordur.

Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 5
ADA MASALI 16. BÖLÜM FRAGMANI
Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 16. yeni bölüm fotoğrafları - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER