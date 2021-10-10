Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 17. bölümü 12 Ekim Salı günü Star'da ekrana gelecek. Yeni bölümde Haziran, yaralı haldeki Poyraz’ı aramaya çıkıyor. İŞte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları... Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor.\nBaşrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 17. bölümü 12 Ekim Salı günü Star'da ekrana gelecek. YENİ BÖLÜM KONUSU\nPoyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası’ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz’ı bulmak için dağ taş aranacaktır. Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz’ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar. Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz’ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir. Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor. ADA MASALI 17. BÖLÜM FRAGMANI