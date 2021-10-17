Ada Masalı 18. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kırlangıç Adası artık Haziran'sızdır…. Poyraz artık Haziran'sızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyraz'sız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.