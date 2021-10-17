Ada Masalı 18. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Star'ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın 18. bölümü 19 Ekim Salı günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Haziran ve Poyraz aşkı İzmir’in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşıyor. İşte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 17.10.2021 - 10:37

Ada Masalı 18. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın 18. bölümü 19 Ekim Salı günü ekrana gelecek.
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YENİ BÖLÜM KONUSU

Kırlangıç Adası artık Haziran'sızdır…. Poyraz artık Haziran'sızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyraz'sız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.

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Bütün bunlar olurken Sandal Ağacı Oteli’nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz’ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır. Kırlangıç Adası’nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir’in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşacaktır.

Ada Masalı 18. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı’ çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 18. yeni bölüm fotoğrafları - 5
ADA MASALI 18. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
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Ada Masalı 18. yeni bölüm fotoğrafları - 7
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Ada Masalı 18. yeni bölüm fotoğrafları - 9
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