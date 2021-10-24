Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya

Başrollerinden Ayça Ayşin Turan (Haziran) ve Alp Navruz’un (Poyzar) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın 19. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.

Haberler 24.10.2021 - 09:51

Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 1
Ada Masalı 19. yeni bölümde; Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran’a son bir iyilik yapmak ister: Onun İzmir’deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.

Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 2
Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar.
Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 3
Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran’ın barışmasını sağlamaktır.
Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 4
Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?

Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 5
Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten’in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 6
Poyraz ve Haziran’ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.
Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 7
Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 8
Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 9
Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya - 10

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