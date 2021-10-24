Ada Masalı 19. yeni bölümde Poyraz hayatının sınavı ile karşı karşıya

Ada Masalı 19. yeni bölümde; Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran’a son bir iyilik yapmak ister: Onun İzmir’deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.
Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar.
Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran’ın barışmasını sağlamaktır.
Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?
Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten’in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.
Poyraz ve Haziran’ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.
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