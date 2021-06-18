Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları

Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz’ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan ‘Ada Masalı’nın 2.bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Haziran, Poyraz’a karşı hissettiği vicdan azabını yakın arkadaşı Biricik’le paylaşırken, Poyraz’a umutsuzca aşık olan İdil ise Haziran’a üstü kapalı şekilde Poyraz’la ilgili göz dağı veriyor.

Ortak oldukları oteli hizmete açmak için kolları sıvayan Haziran ve Poyraz, tüm anlaşmazlıklarına rağmen ortaya ortak bir çalışma çıkarmaya çaba gösterirken, aralarındaki çekime engel olamıyor.





