Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları

Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın 2. bölümünden yeni fragman ve fotoğraflar yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; beraber otel işletmeye karar veren Haziran ve Poyraz’ın otel için çalışmaları başlarken, ikili arasındaki romantik anlar dikkatleri çekiyor. İşte yeni bölümden ayrıntılar...
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18.06.2021 - 17:09
Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz’ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan ‘Ada Masalı’nın 2.bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda; Haziran, Poyraz’a karşı hissettiği vicdan azabını yakın arkadaşı Biricik’le paylaşırken, Poyraz’a umutsuzca aşık olan İdil ise Haziran’a üstü kapalı şekilde Poyraz’la ilgili göz dağı veriyor.
Ortak oldukları oteli hizmete açmak için kolları sıvayan Haziran ve Poyraz, tüm anlaşmazlıklarına rağmen ortaya ortak bir çalışma çıkarmaya çaba gösterirken, aralarındaki çekime engel olamıyor.
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı ‘Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.
Dizinin senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.
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