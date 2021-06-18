Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları

Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın 2. bölümünden yeni fragman ve fotoğraflar yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; beraber otel işletmeye karar veren Haziran ve Poyraz’ın otel için çalışmaları başlarken, ikili arasındaki romantik anlar dikkatleri çekiyor. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

18.06.2021 - 17:09

Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları - 1

Hayata bambaşka yerlerden bakan Haziran ve Poyraz’ın sımsıcak aşk hikayesini büyülü ada atmosferinde seyirciye sunan ‘Ada Masalı’nın 2.bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

ADA MASALI 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
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Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları - 2
Yayınlanan tanıtımda; Haziran, Poyraz’a karşı hissettiği vicdan azabını yakın arkadaşı Biricik’le paylaşırken, Poyraz’a umutsuzca aşık olan İdil ise Haziran’a üstü kapalı şekilde Poyraz’la ilgili göz dağı veriyor.
Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları - 3
Ortak oldukları oteli hizmete açmak için kolları sıvayan Haziran ve Poyraz, tüm anlaşmazlıklarına rağmen ortaya ortak bir çalışma çıkarmaya çaba gösterirken, aralarındaki çekime engel olamıyor.


Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları - 4
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı ‘Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.
Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları - 5
Dizinin senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.
Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları - 6
ADA MASALI 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
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