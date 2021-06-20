Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları

ADA MASALI 2. BÖLÜM KONUSU

Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır.