Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 20.06.2021 - 11:24
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.
Ay Yapım’ın yeni yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor. Ada Masalı’, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.
ADA MASALI 2. BÖLÜM KONUSU
Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır.
Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada’ya gelir ve bu Haziran’ı çok zor durumda bırakır.