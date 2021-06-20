Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerde yer aldığı Star'ın yeni dizisi Ada Masalı, 2. bölümüyle 22 Haziran Salı günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Haziran'ın hiç beklemediği biri Ada’ya gelir ve bu onu çok zor durumda bırakır. İşte Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları ve konusu...

ntv.com.tr 20.06.2021 - 11:24

Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Ay Yapım’ın yeni yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak  kaleme alıyor. Ada Masalı’, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 3

ADA MASALI 2. BÖLÜM KONUSU

Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır.

Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 4
Diğer yandan Biricik’in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar. Haziran henüz açılmadıysa da otelin bahçesinde yapılabileceğini düşünür ve hemen harekete geçer.
Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Organizasyonun her adımında Poyraz’la anlaşmazlığa düşerler. Haziran şehirli telaşıyla işe koyulurken Adalıların hayat akış hızındaki yavaşlıkla mücadele etmek zorunda kalır.
Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Diğer taraftan bütün Ada, Haziran ve Poyraz’ın öpüşmesini konuşmaya başlar. İdil elbette bu duruma çok sinirlenir ve olaya el koymaya karar verir.
Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada’ya gelir ve bu Haziran’ı çok zor durumda bırakır.

Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 8
ADA MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI
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Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Ada Masalı 2. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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