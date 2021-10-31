Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Ada Masalı'nın 20. bölümü 2 Kasım Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın yeni bölümünde Haziran’ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası’nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran’ı bulmak için gözünü karartıyor. İşte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 31.10.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 15:22

Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı , salı günleri seyirci ile buluşuyor. Dizinin 20. bölümü 2 Kasım Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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YENİ BÖLÜM KONUSU

Sinan, Ayten’in parası karşılığında Haziran’ı kaçırır. Haziran’ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası’nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran’ı bulmak için gözünü karartır. Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur. Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran’ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Kırlangıç Adası’nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.

Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. 

Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 5

ADA MASALI 20. BÖLÜM FRAGMANI

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Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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