Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Sinan, Ayten’in parası karşılığında Haziran’ı kaçırır. Haziran’ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası’nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran’ı bulmak için gözünü karartır. Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur. Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran’ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Kırlangıç Adası’nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.