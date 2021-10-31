Ada Masalı 20. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 31.10.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 15:22
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Dizinin 20. bölümü 2 Kasım Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Sinan, Ayten’in parası karşılığında Haziran’ı kaçırır. Haziran’ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası’nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran’ı bulmak için gözünü karartır. Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur. Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran’ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Kırlangıç Adası’nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.
Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.
Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.