Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği

Başrollerinden Ayça Ayşin Turan (Haziran) ve Alp Navruz’un (Poyzar) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın 22 yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.

Haberler 15.11.2021 - 09:50

Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 1

Star TV'nin sevilen dizisi 'nın 22. yeni bölümünde Haziran ile Poyraz’ın beklenmedik bir şekilde otelde buldukları bebek, Kırlangıç Adası’nın yeni gündemi olur. 

Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 2

Başta Haziran ile Poyraz olmak üzere herkes bebeğin üstüne düşerken Kırlangıç Adası’nda bebeğin annesini bulmaya yönelik çalışmalar başlar. 

Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 3

Selma ve Fatih, Nehir’in İngiltere’deki okulunu karşılamanın yollarını ararken Latif ise İdil’in gidişiyle kendisini Zeynep’e ve onun hastalığına adayacaktır.

Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 4

Alper ve Melisa evliliklerinin ilk gününden sorunlar yaşamaya başlarken Biricik, Beyazıt’ın daha önce hiç görmediği yüzüyle karşı karşıya kalır.

Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 5

Sadık’ın ablası Suzan ve oğlu Okan’ın adaya gelişi, Sadık’ı zorlu günlerin beklediğinin habercisi olacaktır.

Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 6
Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 7
Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 8
Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 9
Ada Masalı 22. yeni bölümde bebek seferberliği - 10

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