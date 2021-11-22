Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Ada Masalı, 23. bölümüyle 24 Kasım Çarşamba Star’da ekrana gelecek. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı Ada Masalı'nın yeni bölümünde, otelde çıkan kargaşa sırasında bebek ortadan kayboluyor. İşte Ada Masalı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 22.11.2021 - 17:12

Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı , çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı yeni bölümüyle 24 Kasım Çarşamba Star’da ekrana gelecek.

Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz, Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir Okan’la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt’ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik’in istediği gibi biri olmak için Görkem’den dersler alacaktır. 

Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.

Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ay Yapım’ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Ayyapım Tasarım Merkezi kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 5

ADA MASALI 23. BÖLÜM FRAGMANI

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Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları - 9
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