Ada Masalı 23. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 22.11.2021 - 17:12
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı yeni bölümüyle 24 Kasım Çarşamba Star’da ekrana gelecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz, Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir Okan’la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt’ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik’in istediği gibi biri olmak için Görkem’den dersler alacaktır.
Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.
Ay Yapım’ın sevilen dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Ayyapım Tasarım Merkezi kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.