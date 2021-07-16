Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı ‘Ada Masalı’, tekrar bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor. Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı ‘Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor. İşte pazar günü yeniden 5. bölümü ekrana gelecek olan diziden kareler ve konusu...

16.07.2021 - 16:40

Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 1

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi ‘Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak  kaleme alıyor.

Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 2

‘Ada Masalı’, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 3

5. BÖLÜM KONUSU

Poyraz’ın iskeleye gelip ‘gitme!’ demesi Haziran’ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran’ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. 

Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 4

İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz’ın iskelede Haziran’a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir.

Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 5

Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray’ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

 İşte diğer kareler...

Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 6
Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 7
Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 5. bölüm fotoğrafları - 10

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