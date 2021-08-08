Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları

Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar.