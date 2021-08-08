Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. 10 Ağustos Salı günü 8. bölümüyle ekrana gelecek olan Ada Masalı dizisinde, Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. İşte Ada Masalı'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

08.08.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 12:13

Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı, 8. bölümüyle 10 Ağustos Salı günü ekrana gelecek. 

Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran’ı yıldırmaya kararlıdır.

Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 3
Haziran’ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz’ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran’a karşı harekete geçer.
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Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye’nin hamlelerine karşı Zeynep’in de bir planı vardır.
Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar.

Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak  kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 8
ADA MASALI 8. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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