Ada Masalı 8. yeni bölüm fotoğrafları

08.08.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 12:13
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı, 8. bölümüyle 10 Ağustos Salı günü ekrana gelecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran’ı yıldırmaya kararlıdır.
Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar.
Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.
Ay Yapım’ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.