Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?)

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı büyülü ada atmosferini ekranlarına taşıyor. Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı dizinin ekranlara damga vuran ilk bölümünün ardından "Kırlangıç Adası nerede, Ada Masalı nerede çekiliyor" soruları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Kırlangıç Adası nerede?

16.06.2021 - 10:37

Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?) - 1
Star Tv ekranlarının yeni dizisi Ada Masalı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlk bölümün ardından kartpostallık yaz manzaralarının yer  aldığı dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu.
Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?) - 2

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Peki Haziran ve Poyraz’ın yollarının kesiştiği Kırlangıç Adası nerede? 

Ada Masalı 2. yeni bölüm fragmanı

Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?) - 3

Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı Teselya bölgesinde bulunan bir ada. 

Ada, İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası. 

Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?) - 4

Ancak dizi Kırlangıç Adası'nda değil İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor. 

 

Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?) - 5
ADA MASALI'NDA KİM KİMDİR? (KARAKTER ANALİZLERİ)

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