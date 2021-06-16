Ada Masalı nerede çekiliyor? (Ada Masalı'nda geçen Kırlangıç Adası nerede?)

16.06.2021 - 10:37
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.
Peki Haziran ve Poyraz’ın yollarının kesiştiği Kırlangıç Adası nerede?
Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı Teselya bölgesinde bulunan bir ada.
Ada, İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası.
Ancak dizi Kırlangıç Adası'nda değil İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.