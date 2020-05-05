Adada mahsur kalan Cristiano Ronaldo İtalya'da dönebildi

Ronaldo, özel jetinin Madrid'den kalkarak onu Portekiz sahili dışındaki ada evinden almasını ve ardından Juventus'un 2019/20 sezonunun devamı için doğrudan Turin'e transfer etmesini planlamıştı. Ancak uçak üç kez kalkış yapmayı deneyip başarılı olamamıştı. Ronaldo’nun İtalya'ya tekrar uçmadan önce bir süre daha Madeira'da kalmak zorunda olabileceği tahmin edilirken, bekleyişi uzun sürmedi.