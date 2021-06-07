Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde

Şarkıcı Adam Levine ile model Behati Prinsloo çifti Hawaii tatillerinde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

07.06.2021 - 11:03

Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 1
Yıldız şarkıcı Adam Levine ile top model eşi Behati Prinsloo birlikte tatile çıktı.


Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 2
Levine ile Prinsloo ikilisi tatil için soluğu Hawaii'de aldı.
Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 3
İki çocuklarını da yanlarına alan çift, birlikte deniz keyfi yaptı. 42 yaşındaki Levine ile ünlü modelin denizde çocuklar gibi eğlendiği anlar kameralar yansıdı.
Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 4
Levine bir ara Prinsloo'yu omuzunun üzerine kaldırıp sonra da denize attı.


Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 5

2014 yılında evlenen çiftin bu evlilikten 4 yaşında Dusty Rose ve 3 yaşında Gio Grace adında iki tane kızı bulunuyor.

İşte çiftin tatilinden diğer kareler...

Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 6
Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 7
Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 8
Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 9
Adam Levine ile Behati Prinsloo tatilde - 10

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