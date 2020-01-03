Adam Sandler de hacker kurbanı

2020 yılı başlar başlamaz hack’lenen Mariah Carey’den sonra şimdi de ünlü oyuncu Adam Sandler bilgisayar korsanlarının kurbanı oldu.
53 yaşındaki Amerikalı oyuncunun resmi Twitter hesabı dün bilgisaytar korsanları tarafından ele geçirildi. Sandler’in hesabından 2,4 milyon takipçisine saldırgan ve ırkçı mesajlar atıldı. Mesajlardan birinde, “Mariah Carey ile telefonda seks yaptım” sözleri yer alırken, bir başkasında, “Donald Trump sen ırkçı bir çatlaksın. Katılıyorsanız RT yapın” ifadesi kullanıldı.
Hesaptan önceki ABD Başkanı Barack Obamaya yönelik ırkçı hakaretler de paylaşıldı. Sandler’in ele geçirilen hesabı, durumun anlaşılması üzerine kilitlendi.
Mariah Carey’nin Twitter hesabı da yazın Twitter’ın CEO’sunu hack’leyen bilgisayar korsanları tarafından hack’lenmişti. Küfürlü sözler içeren mesajlar arasında rap şarkıcısı Eminem hakkında ifadeler de yer almıştı.
Twitter sözcüsü tarafından, “Durumu fark eder etmez ihlal edilen hesabı kilitledik ve şimdi konuyla ilgili inceleme yapıyoruz” şeklinde açıklama yapılmış, Carey’nin hesabındaki korsan tweet’ler de silinmişti.