Adana’da renkli karnaval. 1 milyondan fazla kişi katıldı

Ünlü sanatçıların yer aldığı açılış ve kapanış konserleri, sergiler, dans ve folklor gösterileri, lezzet ekinlikleri, Adana hediyelikleri stant alanları gibi birçok etkinlik de karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karnaval kapsamında yer alan ‘Portakallı Lezzetler Yarışması’, kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi, sevilen lezzetlerle buluşturdu. Ayrıca birbirinden renkli kostümlerin kıyasıya yarıştığı kostüm yarışmasında dereceye girenler de ödüllendirildi.