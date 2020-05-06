Adele 32 yaşına en zayıf haliyle girdi

SIRTFOOD DİYETİ NEDİR?

Adele’in Sirtfood adlı bir diyeti daha uyguladığından söz edildi. Sirtfood diyeti, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan yiyeceklerden tüketmeye dayanıyor. İngiltere'deki beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen Sirtfood diyeti, bazı yiyeceklerin, vücutta metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hücre koruması sağladığı iddia edilen bir protein olan sirtüini aktive ettiği ilkesine dayanıyor. Diyetin savunucuları yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin vücuda sabit bir metabolik destek verebileceğini ve hızlı kilo vermeyi sağladığını iddia ediyor.